ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" уже в январе может столкнуться с дефицитом природного газа для балансировки системы и средств для закупки этого газа.

Такое заявление в эфире в эфире ток-шоу Energy Freedom сделал заместитель главы правления по природному газу Ассоциации поставщиков энергоресурсов Владимир Гноевой.

"Еще в конце декабря, во время последнего похолодания, ПХГ могли выдавать 100-110 миллионов кубических метров в сутки. Сейчас такие возможности исчерпаны – подземные хранилища работают примерно на 90 миллионов кубических метров в сутки. Поэтому вполне возможно, что в определенные дни января дефицит ресурса может составить от 10 миллионов и выше. Его необходимо будет покрывать, в том числе за счет балансировки", – отметил эксперт.

Кроме того, Владимир Гноевой выразил сомнение, что этот дефицит удастся покрыть при помощи импорта газа.

"В опубликованных в СМИ письмах Оператор ГТС жалуется, что его финансовая ликвидность уже на грани. И уже в начале февраля Оператор может столкнуться с дефицитом финансового ресурса для закупки газа", – добавляет он.

Представитель Ассоциации назвал положительными изменениями то, что с 19 января Оператор ГТС наконец-то начал закупать газ для балансировки на "Украинской энергетической бирже". По его мнению, это сделает процесс балансировки более прозрачным.

Эксперт напомнил, что в адрес Оператора ГТС неоднократно звучали обвинения в предоставлении фиктивной услуги участникам рынка – заказчикам услуги транспортировки. Такие обвинения были подтверждены результатами проверки НКРЭКУ, уточнил он.

"В актах проверки был зафиксирован факт, что в июне-июле 2020 года Оператор получил около 600 кубометров газа, несмотря на это согласно актам с заказчиками объем предоставленных услуг балансировки в этот период превысил 900 кубометров газа", - добавил Владимир Гноевой, ссылаясь на документы регулятора.

Как сообщалось ранее, 18 января 2022 года истек срок действия контракта на услуги балансировки ООО "Оператор ГТС Украины" с ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".