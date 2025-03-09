Фон дер Ляйен отметила, что блок имеет определенные успехи.

Европейский союз продолжит следовать своему плану отказа от российского газа. Блок пытается достичь энергетической независимости.

Издание The Guardian пишет, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость избегать возможных лазеек для обхода санкций, введенных в отношении Российской Федерации из-за вторжения в Украину. Она напомнила о важности постепенного отказа от российских энергоресурсов.

"Мы достигли успеха, но мы всегда видим, конечно, что есть лазейки, с которыми мы должны быть осторожными и работать над ними", - добавила фон дер Ляйен.

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Также политик указала на потребность в дальнейшей работе для обеспечения эффективности санкций против России.

Продажа российского газа в Европу - последние новости

В прошлом году Евросоюз получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России. Это выше показателя предыдущего года в 15,18 млн тонн.

Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен обещал в этом году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.

Позже он сообщил, что ЕС прилашает больше усилий для замены российских энергоресурсов, рассматривая в частности увеличение импорта газа из США и ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

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