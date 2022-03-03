ДТЭК Киевские региональные электросети возобновил работу подстанции "Гостомель", обесточенной из-за боевых действий и ждущих разрешения от ВСУ для полного восстановления электроснабжения 10 000 абонентов в Буче и Гостомеле.
Об этом говорится в сообщении компании.
"ДТЭК Киевские региональные электросети возобновил работу подстанции "Гостомель", которая была обесточена из-за боевых действий. Сейчас ремонтные бригады ждут разрешение от территориальной обороны на проведение работ на линиях подстанции, чтобы вернуть свет для десяти тысяч клиентов", - сообщили в компании.
Сейчас для возобновления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию линий, отходящих от подстанции и питающих дома. Сейчас в районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия.
"Как только ремонтные бригады получат разрешение на выполнение работ от территориальной обороны-оперативно вернут свет в дома клиентов", - отметили в компании.
Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях.
"Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ на территории боевых действий", - подчеркнули в компании.