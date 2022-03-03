Сейчас ремонтные бригады ждут разрешения от территориальной обороны на проведение работ на линиях подстанции, чтобы вернуть свет для десяти тысяч клиентов.

ДТЭК Киевские региональные электросети возобновил работу подстанции "Гостомель", обесточенной из-за боевых действий и ждущих разрешения от ВСУ для полного восстановления электроснабжения 10 000 абонентов в Буче и Гостомеле.

Об этом говорится в сообщении компании.

"ДТЭК Киевские региональные электросети возобновил работу подстанции "Гостомель", которая была обесточена из-за боевых действий. Сейчас ремонтные бригады ждут разрешение от территориальной обороны на проведение работ на линиях подстанции, чтобы вернуть свет для десяти тысяч клиентов", - сообщили в компании.

Сейчас для возобновления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию линий, отходящих от подстанции и питающих дома. Сейчас в районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия.

"Как только ремонтные бригады получат разрешение на выполнение работ от территориальной обороны-оперативно вернут свет в дома клиентов", - отметили в компании.

Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях.

"Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ на территории боевых действий", - подчеркнули в компании.