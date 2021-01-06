Энергетика 2020: свободный рынок газа для населения и сближение с ЕС

Отечественный газовый сектор, претерпевший за последние годы кардинальные изменения, в 2020 году не только устоял под натиском кризиса, но и заложил фундамент для будущего развития. Что же ждать украинцам от года наступившего?

Прошедший 2020 год войдет в историю, как один из самых трудных. Для Украины же год стал тестом для реформ, которые наша страна проводит с 2014 года.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что отечественный газовый сектор, претерпевший за последние годы кардинальные изменения, не только устоял под натиском коронакризиса, но и заложил надежный фундамент для будущего длительного развития.

Важнейшим событием завершившегося года для нашей страны стал запуск с 1 августа конкурентного рынка газа для населения. С этого дня цена на газ для бытовых потребителей не устанавливается правительством, как это было ранее, а формируется исходя из баланса спроса и предложения.

Как известно, в рыночной экономике от конкуренции выигрывают все. Потребитель, который может получить более качественную и менее дорогую услугу и товар. Экономика страны, которая вместо назначаемой правительством одной компании-монополиста, получает сотни предприятий, конкурирующих на различных сегментах рынка в разных регионах страны и не требующих многомиллиардных дотаций из государственного бюджета.

Выигрывает и честный бизнес, который получив равный доступ к рынку также имеет возможность зарабатывать на свое развитие.

Проигрывают только коррупционеры и недобросовестные дельцы, для которых свободный конкурентный рынок представляет очевидную угрозу.

Поэтому его запуск в нашей стране постоянно откладывался, но когда этот рынок с августа 2020 года заработал, то никакой предрекаемой катастрофы не произошло. Более того, спустя полгода после его запуска трудно представить, как это все могло работать по-другому.

Да, без трудностей не обошлось. Из-за длительного отсутствия реформ на украинском энергетическом рынке накопилась масса проблем. Наиболее острой из них являются многомиллиардные долги участников рынка друг перед другом.

По данным Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», на конец декабря 2020 года суммарная задолженность перед госкомпанией за поставленный газ составляла более 75 миллиардов гривень.

Решение этой проблемы станет одной из основных в 2021 году. Ведь более половины этой суммы задолжали теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали, которые покупают газ для производства тепловой энергии.

Для этих предприятий свободный рынок должен заработать с 1 мая 2021 года. Если эта долговая дыра не будет залатана, то очередной отопительный сезон будет находиться угрозой.

Ценовые качели

Завершившийся год также запомнится экстремальными скачками цен на природный газ. Если летом цена на газ достигла рекордно низких значений из-за падения потребления и снижения экономической активности ведущих стран мира, вызванного пандемией коронавируса, то уже в декабре цены подскочили почти вдвое, что вызвало закономерное недовольство у населения нашей страны.

Рынок газа в Европе имеет сезонный характер. Цены падают после окончания отопительного сезона, достигая минимальных значений в летний период, и начинают расти с приходом холодов.

При этом, благодаря запуску свободного рынка украинцы получили возможность экономить на этих ценовых качелях.

Так, например, «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» в августе 2020 года предложила бытовым потребителям два тарифных плана: годовой контракт на поставки газа с фиксированной ценой в 4,73 гривни за кубометр, а также месячный, когда стоимость газа меняется ежемесячно, и, которая на август составляла 3,24 гривни за кубометр, а к декабрю уже подскочила до 6,3 гривни за кубометр.

То есть, клиент «Нафтогаза», имеющий существенный объем потребления этого вида топлива, который к тому же возрастает с приходом холодов, мог бы платить, например, в декабре 2020 года не 6,3 гривни за кубометр, а 4,7 гривни за кубометр.

С развитием конкуренции и приобретением рыночного опыта подобных предложений будет все больше от большего числа компаний, что позволит потребителю выбирать себе наиболее выгодное предложение и существенно экономить. К тому же процедура смены поставщика максимально упрощена, что позволяет менять газоснабжающие компании ежегодно, а может и чаще.

До августа 2020 года таких возможностей у бытовых потребителей не было.

В то же время, многие жители нашей страны не догадываются об этих новых возможностях, что является большим провалом государственной информационной политики, которая должна быть существенно скорректирована в наступившем году.

Дошло до того, что в декабре сначала премьер-министр Денис Шмыгаль, а затем и президент Владимир Зеленский призвали украинцев выбирать себе в качестве поставщика природного газа госхолдинг «Нафтогаз Украины» из-за предлагаемой более низкой цены.

«Нафтогаз» будет предлагать самые низкие цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать», - заявил глава государства.

При этом, уже в январе 2020 года цена на газ для населения повыситься на 11-20 процентов. Ожидается, что в течение первой половины года этот рост также продолжится в связи с ростом спроса в Европе из-за смягчения ограничительных мер и оживления экономики. Подхлестнуть рост цен также может и периодическое снижение температуры воздуха в оставшиеся зимние месяцы.

Кроме этого, с первого января украинцев «порадовали» повышением тарифов на распределение газа. Тарифы выросли для более сорока компаний. Для некоторых рост составил почти в два раза.

Так, самый низкий тариф на распределение газа заплатят потребители столичного «Киевгаза» - 31 копейку за кубометр, а самый высокий – клиенты компании «Газовик» - 2,55 гривни за кубометр.

Новые горизонты добычи топлива

Существенно снизить расходы населения и бизнеса на энергетические ресурсы также могло бы достижение Украиной полной энергетической независимости от импортных поставок.

Наша страна ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа при потреблении, которое составляет порядка 30 миллиардов кубометров.

Все три десятка лет независимости перед страной стояла задача нарастить добычу и снизить потребление газа, так как эту разницу приходится импортировать, что сказывается на цене для конечных потребителей, а также ставит Украину в зависимость от экспортеров ресурса.

Однако значимых результатов добиться в этом направлении так и не удалось. Исключением не стал и 2020 год, в котором согласно утвержденной еще в 2016 году правительственной концепции развития газодобывающей отрасли, добыча должна была вырасти до 27 миллиардов кубометров, а потребление снизиться до этого же уровня.

По итогам прошедшего года добыча газа в Украине осталась на уровне 20 миллиардов кубометров, а потребление на уровне 30 миллиардов. И это несмотря кризис и на десятки миллиардов гривень инвестиций.

В то же время, именно в прошлом году была заложена основа, которая должна дать импульс развитию газодобычи в стране на ближайшее десятилетие.

В начале декабря Кабинет министров разрешил госкомпании «Нафтогаз Украины» получить право на освоение расположенной в Харьковской и Донецкой областях Юзовской нефтегазоносной площади – крупнейшего месторождение сланцевого газа в стране, ресурсы которого оцениваются в 3 триллиона кубометров топлива, а базовый сценарий ежегодной добычи составляет около 10 миллиардов кубометров.

Кроме этого, правительство в конце ноября также передало этому государственному энергохолдингу право на разведку и добычу нефти и газа на украинской части шельфа Черного моря, прогнозные ресурсы газа которого составляют 1-2 триллиона кубометров.

Реализация этих двух проектов позволит Украине полностью отказаться от импорта природного газа.

Однако, для этого необходимо решить ряд задач, с которыми наша страна еще не сталкивалась.

Для масштабной добычи на Юзовской площади «Нафтогазу» необходимо найти такое технологическое решение, которое сделает промышленную добычу сланцевого газа в Украине экономически целесообразной.

Для активного освоения шельфа Украина должна гарантировать безопасность своей акватории от возможной российской агрессии.

Более того, реализация этих двух проектов потребует помимо самых современных технологий также и миллиарды долларов инвестиций.

Нашей стране придется привлекать международные нефтегазовые корпорации, которые будут с опаской смотреть на не реформированную судебную систему и ждать усиления борьбы с коррупцией и повышение гарантий своих инвестиций.

Это те вызовы, с которыми наша страна должна справиться уже в ближайшие годы.

Транзитные войны

Важным событием прошедшего года также стало падение транзита газа через территорию Украины. По украинской газотранспортной системе из России в Европу было поставлено 55,8 миллиардов кубометров, что на 38 процентов меньше, чем в предыдущем году.

Наибольшие объемы были поставлены по словацкому направлению - 38,5 миллиардов кубометров, в Венгрию – 9,6 миллиардов кубометров.

В Польшу было поставлено 3,8 миллиардов кубометров, в Молдову - 3 миллиарда кубометров, в Румынию – 0,9 миллиарда кубометров.

Ключевым фактором снижение поставок стал запуск газопровода «Турецкий поток» в обход нашей страны, а также уменьшение спроса на газ в Евросоюзе.

Стоит отметить, что российский «Газпром» оплатил Украине за услугу транспортировки, исходя из обьема, предусмотренного транзитным контрактом - 65 миллиардов кубометров, несмотря на то, что фактические объемы поставок оказались существенно ниже.

В наступившем году контрактом предусматривается существенное снижение транзита через Украину - до 40 миллиардов кубометров.

Однако, учитывая то, что у России возникли сложности по запуску своих других обходных газопроводов, а спрос в Европе на газ может увеличиться, то «Газпрому» придется прокачивать сверхконтрактные объемы через отечественную ГТС, что обойдётся российскому монополисту в «копеечку».

Отечественные газовые хранилища для Европы

Знаковым событием завершившегося года также стало достижение рекордных объемов газа в украинских газовых хранилищах. При вместимости в более 30 миллиардов кубометров на старте отопительного сезона в них было закачано более 28 миллиардов кубометров.

Впервые за долгие годы газовые хранилища были заполнены на более чем 90 процентов, тогда как в предыдущие десять лет этот показатель колебался в пределах 50-80 процентов.

При этом, впервые существенный объем - около 10 миллиардов, принадлежал зарубежным компаниям, которые хранили его в режиме «таможенный склад».

Этот режим, который оператор украинских хранилищ госкомпания «Укртрансгаз» внедрила еще в 2017 году, позволяет трейдерам держать газ в украинских хранилищах в течение более 1000 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. При этом компании оплачивают тариф на хранение в полном объеме.

В итоге в выигрыше оказались все. Украина, наконец-то, смогла эффективно распорядиться своими крупнейшими на континенте хранилищами, а иностранные трейдеры открыли для себя в нашей стране прибыльную бизнес модель: закачивать в украинские хранилища газ, когда цена на него низкая, а на пике цен экспортировать топливо в страны Евросоюза.

Важным фактором, который сыграл на руку Украине, стало существенное падение спроса на газ в Европе в 2020 году. При этом предложение сохранялось на уровне предыдущих лет, как будто никакого кризиса не было.

Опешившие от такого поворота судьбы трейдеры не знали, куда девать миллиарды кубометров газа, которые вдруг стали никому не нужны, пока не обратили внимание на украинские подземные хранилища, в которых можно было за приемлемые деньги придержать ресурс до лучших времен.

Да, наша страна предложила иностранным компаниям как интересный продукт в виде режима «таможенного склада», так и привлекательный тариф, который ниже, чем в соседних странах. Однако, без проведенных в последние годы реформ газового сектора добиться подобного результата было бы невозможно.

Таким образом, Украина, сумела воспользоваться шансом, который ей подарил мировой коронакризис.

Этот показательный пример демонстрирует, что, несмотря на критику с разных сторон, наша страна идет правильным путем.

Это – рыночные реформы, которые позволяют Украине не только намного легче, чем прежде, переживать мировые экономические кризисы, но и добиваться в столь сложные времена результатов, ранее казавшиеся невозможными.

Игорь Орел

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