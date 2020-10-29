Атомными электростанциями (АЭС) страны выработано 56,7 млрд кВт-ч, что на 6,3% меньше, чем за девять месяцев 2019 года.

Электростанции Украины в январе-сентябре текущего года снизили производство электроэнергии на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 101,9 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, за отчетный период тепловые электростанции (ТЭС и ТЭЦ) выработали на 15,6% меньше ресурса, чем за тот же период годом ранее, - 36,8 млрд кВт-ч, что составило 36,1% генерации электроэнергии в стране.

Атомными электростанциями (АЭС) страны выработано 56,7 млрд кВт-ч, что на 6,3% меньше, чем за девять месяцев 2019 года. В общей генерации это составило 55,6%.

Генерация электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) упала на 9,5% - до 5,5 млрд кВт-ч. ГЭС выработали 5,4% электроэнергии в стране.

Альтернативная генерация электроэнергии из солнца и ветра в январе-сентябре 2020 года выросла на 10% и 10,1% соответственно. СЭС и ВЭС совместно выработали 2,7 млрд кВт-ч, что составило 2,6% всей сгенерированной электроэнергии.

В то же время в сентябре 2020 года производство электроэнергии относительно сентября 2019 года снизилось на тепловых электростанциях на 4,5%, на атомных – на 6,4%. На гидроэлектростанциях выработка выросла на 27,2%, на солнечных - на 8%, на ветровых снизилась на 14,9%.

Хронология событий

Украина в январе-сентябре 2020 года сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24,2% - до 205,61 миллиона долларов.

По итогам 2019 года Украина, по сравнению с 2018 годом, сократила производство электроэнергии на 4,9% - до 151,25 млрд кВт-ч.

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Автор: Анна Бредихина