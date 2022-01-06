В ближайшей перспективе ситуация в Казахстане никак не повлияет на энергетический рынок в Украине, если ситуация будет продолжаться 1-2 месяца.

Эксперты спрогнозировали, какое влияние на энергетику Украины и цены на нефтепродукты, окажет ситуация с акциями протеста, которые охватили Казахстан после Нового года.

Соответствующее мнение высказали эксперты в комментарии УНИАН.

Консультант по стратегическим коммуникациям Анна Катрулина отметила, что в настоящее время крупнейшим поставщиком ресурсов энергетического рынка была и остается Россия. Казахстан поставлял значительную долю угля в Украину.

"В ближайшей перспективе ситуация в Казахстане никак не повлияет на энергетический рынок в Украине, если ситуация будет продолжаться 1-2 месяца, тогда возможно или наращивание собственных мощностей по добыче энергоносителей, либо увеличится поставки ресурсов из России или из ЕС", - считает эксперт.

Политолог, президент Первого международного фонда развития Украины Николай Волковский отметил, что характер экономики Казахстана требует экспорта, и одним из важных партнеров в этом остается Киев. Поэтому Украине не стоит бояться сокращения поставок.

"Нам не стоит бояться сокращения поставок на фоне протестов – их победа или поражение будут требовать от правительства выполнения соглашений, в том числе и наших двусторонних. Конечно, есть страхи относительно "переходного периода", но согласно последним тенденциям, говорить о нем пока рано. Эта ситуация может лишь эмоционально повлиять на отечественный национальный рынок, на практике же ожидаем своевременного выполнения контрактов", - сказал Волковский.

В свою очередь политолог, президент Международной ассоциации студентов политической науки в Украине Артем Олейник сообщил, что пока нет никаких озвученных намерений о сокращении добычи нефтепродуктов. Также не следует ожидать, что Казахстан, как значительный производитель нефтепродуктов, переориентирует нефтепромысловую отрасль на национальный рынок с сохранением темпов добычи.

Читайте такжеПоставки угля из Казахстана в Украину прекращены - Минэнергетики

"Мы будем ждать качественного увеличения в случае такой переориентации, что сохранит мировые цены на стабильном уровне. Однако уже через месяц спрос, предполагаем, вырастет, что проявится на ценах и в Украине – речь о сезонной волатильности рынков", - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В стране введено чрезвычайное положение, проводятся антитеррористические операции.

Справка УНИАН. Крупнейшими поставщиками угля в Украину традиционно были Россия, США и Казахстан.

Сейчас поставки угля из Казахстана не происходит вообще из-за блокирования Россией железнодорожных путей, а импорт из России ограничен.