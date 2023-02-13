Сейчас, по словам эксперта, в Кабмине ведется работа, чтобы уничтожить "зрадную" схему с автогазом.

В Украине дешевеет топливо, за месяц некоторые позиции потеряли до 5 гривень. Как долго такой тренд будет продолжаться и с чем он связан, выяснили журналисты в эфире "Сніданку з 1+1".

По данным аналитика топливного рынка Сергея Куюна, дизельное топливо за январь подешевело на 2,5 гривни, популярный 95 бензин - на более 3,2 гривни, автогаз - на почти 2,8 грн. Цены продолжают понемногу снижаться и дальше.

По словам Куюна, в январе было зафиксировано превышение баланса рынка даже по сравнению с довоенным периодом, а потребление гораздо ниже. Поэтому на рынке сформировались большие запасы, которые давят на цены. Трейдеры, чтобы быстрее реализовывать те партии, которые у них есть, вынуждены конкурировать и сбрасывать цены.

Несколько иная ситуация с автогазом, и здесь, как поясняет эксперт, кроется "зрада". Дело в том, что украинцы, когда покупают автогаз, они заправляются частично или полностью, вероятно, российским газом. Конечно, мы не покупаем его напрямую, но он, скорее всего, российский. Он покупается у литовцев и латвийцев, у которых нет собственной добычи. Они разбавляют это топливо, которое покупают у россиян, еврогазом, а потом это топливо едет к нам как европейский продукт, но на самом деле это не так. Сейчас, по словам Куюна, в Кабмине ведется работа, чтобы уничтожить такую схему с автогазом.

По прогнозу эксперта, цены на топливо в Украине не будут повышаться по крайней мере до конца марта.

Запрет ЕС на российские нефтепродукты

ЕС ввел запрет на российское дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки. Все это для снижения энергетической зависимости от РФ.

4 февраля 2023-го года Совет ЕС утвердил "потолок" цен на российское дизтопливо на уровне $100 за баррель.

Недавно вступил в силу указ Путина о запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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