Российские нефтяники пытаются покрыть сокращение производства за счет накопленных запасов.

В России сократили производство бензина, а нефтяные компании начали распродавать накопленные запасы после массированных атак беспилотников на НПЗ. Так, производство бензина за неделю, 13-19 марта, упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска – до 779,4 тыс. тонн (111,3 тыс. тонн в сутки), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников, знакомых со статистикой.

Отмечается, что минимальный объем производства был отмечен 18 марта – 104,7 тыс. тонн в день. Это первая неделя, когда на выпуске бензина сказались атаки беспилотников на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.

В то же время российские нефтяники пытались покрыть сокращение производства за счет накопленных запасов, уровень которых все еще существенно выше, чем год назад. По словам журналистов, общий объем переработки на российских НПЗ сократился к февралю пока только на 0,5%. Однако в статистике еще не отражен эффект снижения выпуска на НПЗ Самарской группы, в том числе атаки на Куйбышевский НПЗ.

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Несмотря на снижение производства, поставки бензинов на внутренний рынок за неделю даже немного выросли по сравнению с предыдущей – на 0,3%, до 794,2 тыс. тонн. Отгрузки на 2% превысили выпуск. Однако запасы на НПЗ сократились на 1,5% (25,5 тыс. тонн) по сравнению с предыдущей неделей, но составляют почти 2 млн тонн. Благодаря введению с 1 марта запрета на экспорт бензина его запасы, несмотря на сокращение производства, все еще на 153 тыс. тонн выше, чем год назад.

Атаки украинских дронов на НПЗ

12 марта дроны повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ Лукойла, позже вывели из строя две такие установки на Рязанском НПЗ и одну – на Сызранском НПЗ (оба принадлежат "Роснефти"). В результате атаки беспилотника 23 марта вспыхнула установка первичной переработки на Куйбышевском НПЗ "Роснефти".

Ранее УНИАН писал, что США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть. Однако в Офисе президента Украины назвали информацию Financial Times о требовании США не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России фиктивной.

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