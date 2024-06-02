Специалисты еще продолжают все соответствующие работы.

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, как будет обеспечиваться логистика в областном центре после перекрытия движения по плотине ДнепроГЭС.

В эфире информационного телемарафона он сообщил, что специалисты проводят необходимые работы. "Подробные комментарии будет предоставлять профильное министерство. Как только будет такая возможность, то это решение будет принято и логистика будет восстановлена", - акцентировал Федоров.

Еще после первого российского удара по ДнепроГЭС, когда оккупанты на сутки парализовали движение по плотине, логистику полностью перенастроили, чтобы люди могли передвигаться с левого берега на правый.

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"На территории Запорожья есть функционирующие мосты. И сегодня по новому мосту, который был открыт в 2020 году, есть двустороннее движение. И по мосту Преображенского также есть одностороннее движение. Поэтому сегодня логистика обеспечивается и наши жители могут передвигаться", - подчеркнул Федоров.

Сегодня еще выходной день, поэтому пока осложнений с движением на мостах не наблюдается. Однако с понедельника ожидается увеличение интенсивности движения, возможны пробки.

"Я уверен, что, в первую очередь, это не надолго. И во-вторых, мы сможем обеспечить необходимую пропускную способность трафика на территории нашего областного центра", - акцентировал председатель Запорожской ОВА.

Также Федоров отметил, что российские оккупанты наращивают интенсивность ежедневных обстрелов Запорожской области, особенно прифронтовых населенных пунктов. За минувшие сутки РФ осуществила 381 удар, в основном артиллерией и дронами. "На этой неделе максимальное количество было - 550 ударов", - добавил он.

Удары по энергетике: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июня россияне совершили очередную массированную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БпЛА. Под ударом оказались энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Федоров сообщал, что Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии. Стоит отметить, что во время массированного удара по Украине в марте российские оккупационные войска выпустили сразу 8 ракет по ДнепроГЭС, попав по машинному залу и по самой плотине.

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