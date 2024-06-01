О производстве электроэнергии речь не идет.

После ночной атаки РФ по Украине 1 июня Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. Сегодня для объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так", – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, власти проведут консультации со специалистами, чтобы "если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого оно будет открыто".

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"Безопасность граждан для нас является приоритетом. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", – добавил он.

Федоров отметил, что пятница была рекордным днем по количеству ударов по региону. Враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области.

Ракетный удар по Украине

Ночью 1 июня 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг применил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА.

Как сообщили утром в Воздушных силах ВСУ, военные уничтожили 81 воздушную цель. Сбито 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К", а также 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что были атакованы энергообъекты в пяти областях: Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской.

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