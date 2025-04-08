Для преодоления энергетического кризиса необходимо возобновить работу заблокированных газодобывающих предприятий, - НВ.Бизнес

Недостаток газа из-за разрушения российской армией газодобывающих предприятий Украине приходится компенсировать сокращением отопительного сезона и импортом по европейским ценам. Ситуацию с энергетическим кризисом осложняет то, что действующая санкционная политика приводит к остановке работы украинских газодобывающих предприятий, отмечает НВ.Бизнес.

Издание отмечает, что одним из путей преодоления газового кризиса является увеличение Украиной собственной добычи, но работа некоторых украинских предприятий заблокирована и необходимо "волевое решение" для восстановления добычи газа. В качестве примера НВ приводит компании "Пром-Энерго Продукт" и "Представительство Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", которые принадлежат британской компании Enwell Energy и входят в состав группы Smart Energy.

"Из-за несовершенной санкционной политики в начале этого года обе компании остановили деятельность. Это означает, что каждый день Украина теряет 240 тыс. куб. м газа и 36 т газового конденсата, которые добывали эти предприятия. По предварительным подсчетам, до конца 2025 года из-за их остановки Украина недополучит 85,5 млн куб. м газа. А потери бюджета составят более 1 млрд грн", - сообщает издание.

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Чем дольше длится простой предприятий, тем сложнее сохранить производительность скважин, тем. Также страдают экономика и социальная сфера Полтавщины и Харьковщины - теряются рабочие места и налоговые поступления.

"Поэтому государство должно применить механизм восстановления работы остановленных предприятий, который уже ранее использовался и который позволяет сделать это без отмены санкций против отдельных частных лиц", - отметило НВ.Бизнес.

По словам генерального директора Smart Holding Ивана Герасимовича, восстановление работы предприятий - это вопрос не месяцев или недель, а дней. "Иначе придется увольнять людей и закрывать компанию", отметил он.

Напомним, в конце марта российские военные, несмотря на якобы озвученный в Кремле запрет бить по энергетике, атаковали объекты "Нафтогаза" в Полтавской области и повредили газодобывающие мощности компании. По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, из-за уничтожения газодобывающих мощностей Украины, отопительный сезон в этом году пришлось завершать раньше.