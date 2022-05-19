Надо продолжать методично работать над развитием транспортных коридоров.

Главная причина дефицита горючего в Украине — отсутствие достаточного снабжения.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Новое время".

По его словам, ни одна страна Европы не имеет опыта 100% переориентации на новые источники поставок.

"С ресурсами мы определились, даже их законтрактовали, но не можем их довезти из европейских портов, НПЗ, нефтебаз до Украины. Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится, а на войне это норма", - заявил он.

Ускорить наполнение рынка можно встречным путем — ограничением потребления. Решение правительства об отмене госрегулирования (даже временное, на два месяца) имеет целью сбить спрос. Прямой и спекулятивный. Расчет на очереди себя не оправдал, поэтому перешли к следующему шагу.

"Во-первых, объяснить людям, что с горючим легко не будет. Мы реально делаем невозможное, строим новый рынок... Во-вторых. Вернуть акцизы. Вы решаете задачу уменьшения спроса методом высоких цен. Но сейчас высокая цена будет за счет высокой наценки, которая ничего не дает с точки зрения наполнения рынка. Ведь экономических стимулов у трейдеров более чем достаточно, проблема не в деньгах. Так пусть эта цена будет высокой за счет налогов, выгоды государства. Это и людям будет понятнее: купил топливо по 55-70 грн/л, А ведь из них 10-15-20 грн пойдет на ВСУ", - говорит Куюн.

Также надо продолжать методично работать над развитием транспортных коридоров. "Нет простых решений, без политической поддержки все будет гораздо медленнее. Польша и Румыния не обеспечат необходимый объем. Надо новые партнеры. В частности, давим на венгров (о реверсе нефтепродуктопровода немного поспешили). Работаем с немцами для транспортировки из Западной Европы. Проделываем пути из Средиземного моря", - отметил Куюн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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