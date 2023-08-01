Сообщается, что бензин и дизельное топливо почти достигли отметки 51 грн за литр.

В период с 31 июля по 1 августа крупные сети заправок, в частности, ОККО и WOG повысили цены всех видов горючего на 1 гривну за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", бензин марки А-95 подорожал до 50,99 грн/л, А-95 - премиум - до 52,99 грн/л, ДТ - до 50,99 грн/л.

Кроме того, цены на бензины А-95 и А-95+ в сети UPG выросли тоже на 1 грн/л, до 50,00 грн/л и 52,90 грн/л соответственно, дизтопливо прибавило 1,2 грн/л (до 48,10 грн/л). На станциях "Авантаж" обычная пятерка подорожала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельное топливо - на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

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На 1 грн/л все виды горючего подорожали на станциях сетей ZOG и "Катрал".

В сторону увеличения откорректировали цены и такие сети как U.GO, Chipo и "Кворум".

При этом, средняя цена бензина марки А-95 в стране выросла на 0,33 грн/л и составила 48,90 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,42 грн/л - до 51,05 грн/л, а дизельное топливо - на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л.

Цены на топливо в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что цены на бензин могут вырасти на 1-2 гривны в течение августа, но это произойдет не через одну неделю.

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что уже этой осенью стоит ожидать, что цены на топливо в Украине вырастут до 60 гривень за литр из-за постепенного увеличения мировых цен на нефть.

В течение августа ее цена достигнет 90 долларов за баррель, что отразится на цене горючего на украинских АЗС.

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