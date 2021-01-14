Инвесторы считают, что риск снижения спроса на топливо из-за растущего числа случаев COVID-19 сопоставим с эффектом от снижения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Цены на нефть стабилизировались в ходе утренних торгов. Стоимость барреля мартовской нефти Brent 14 января к 8:42 по Киеву составила $56,01 (-0,09%).

Об этом сообщает Enkorr.

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Баррель февральской нефти WTI торговался по $52,92 (+0,02%). Предыдущие торги завершились на уровне $56,06 и $52,91 соответственно.

Инвесторы считают, что риск снижения спроса на топливо из-за растущего числа случаев COVID-19 сопоставим с эффектом от снижения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Данные по запасам сырой нефти в США от Управления энергетической информации США (EIA) показали, что за неделю, завершившуюся 8 января, этот показатель снизился на 3,247 млн барр. при прогнозном снижении на 2,266 млн барр. Это меньше падения, зафиксированного на прошлой неделе.

Данные EIA также показали рост запасов бензина и дистиллятов, поскольку в ожидании летнего сезона вождения нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство до самого высокого уровня с августа 2020 г.

Текущие цены на нефть

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) за последнюю сессию и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent во время прошлой сессии выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене и сейчас стоят 56,94 доллара за баррель.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунів, что внедрялись для остановки распространения вируса.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI начали расти из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

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Автор: УНИАН