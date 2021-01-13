Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунів, что внедрялись для остановки распространения вируса.

После падения из-за вспышки коронавирус в Китае, цены на нефть снова начали расти и находятся на докарантинних уровнях.

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Об этом сообщает Reuters.

"Рост цен возобновился после сообщений Американского института нефти (American Petroleum Institute) о значительном сокращении запасов нефти в США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее цены на фьючерсы нефти Brent и WTI упали из-за внедрения локдауну в городе Шицзячжуан, недалеко от Пекина в Китае - страна является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире

Запасы уменьшились на 5,8 миллиона баррелей до 484,5 миллиона, в то же время аналитики ожидали падения в пределах 2,3 миллиона баррелей.

Текущие цены на нефть

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) за последнюю сессию и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent во время прошлой сессии выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене и сейчас стоят 56,94 доллара за баррель.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунів, что внедрялись для остановки распространения вируса.

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

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Автор: УНИАН