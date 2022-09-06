Решение о сокращении добычи было по большей части символическим и имело ограниченное влияние на фактическое предложение нефти на рынке.

Цены на нефть снизились во вторник, 6 сентября, несмотря на договоренность стран ОПЕК+ о сокращении добычи на 100 тысяч баррелей в день в октябре.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 81 цент (-0,9%), до 94,93 доллара за баррель по состоянию на 03:54 по Гринвичу, пишет Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились до 88,57 доллара за баррель и были на 1,70 доллара выше (+2,0%), чем в пятницу.

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Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ решила отменить увеличение добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре после того, как крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия и другие члены выразили обеспокоенность падением цен с июня, несмотря на ограниченное предложение.

Аналитики, которые не ожидали сделки даже после того, как Саудовская Аравия заявила, что хочет поддержать цены, отметили, что решение о сокращении добычи было по большей части символическим и имело ограниченное влияние на фактическое предложение нефти на рынке, учитывая, что страны ОПЕК+ добывали меньше целевого уровня.

"Хотя в заголовке говорится о сокращении на 100 тысяч баррелей в день, на самом деле фактическое сокращение будет намного меньшим... Большинство производителей нефти не смогли достичь своих целей и добывают значительно меньше, чем они должны", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель товарной стратегии в ING.

В то же время, аналитик по энергетике Janus Henderson Investors Ноа Барретт назвал этот шаг важным сигналом, который говорти о том, что "ОПЕК+ очень внимательно следит за спросом и пытается управлять предложением, чтобы удержать минимальную цену на нефть".

Среди других факторов, влияющих на рынок, аналитик CMC Markets Тина Тенг включает более слабый прогноз спроса на нефть из-за восстановления карантина в некоторых частях Китая, а также соглашение об ограничении цен на экспорт российской нефти.

Поддержку ценам на нефть оказало и заявление верховного представителя ЕС по внешней политике, который усомнился в достижении соглашения по возобновлению ядерной сделки с Ираном, что задержит возвращение примерно 1 миллиона баррелей иранской нефти на рынок, которые сейчас заблокированы санкциями.

Как сообщал УНИАН, страны ОПЕК+ согласились на символическое сокращение поставок нефти в октябре, что является неожиданным шагом, который показывает, что альянс стремится стабилизировать мировые рынки после того, как неустойчивый экономический фон спровоцировал самое продолжительное падение цен за два года.

В своем заключительном коммюнике картель также подчеркнул, что готов в любое время созвать еще одну министерскую встречу для обсуждения дальнейших изменений на рынке. Его следующие запланированные переговоры состоятся 5 октября.

Как писало издание Bloomberg, это решение полностью отменяет сентябрьское повышение, которое было сделано в ответ на призывы президента США Джо Байдена помочь снизить цены на нефть.

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