Ранее сообщалось, что Москва применила против Украины межконтинентальную баллистическую ракету.

Цены на нефть выросли более чем на 2%, поскольку Россия и Украина обстреляли друг друга ракетами большой дальности, что вызвало опасения относительно дальнейшей эскалации войны. Такие данные приводит Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,48 долларов, или на 2,03%, до 74,29 долларов за баррель. В то же время, фьючерсы на американскую нефть (WTI) West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 1,53 доллара, или 2,23%, до 70,28 долларов за баррель.

Агентство напоминает, что в среду Украина выпустила по территории РФ британские крылатые ракеты Storm Shadow. Позже сообщалось, что целью первой атаки ракетами этого типа вглубь территории РФ мог стать командный пункт врага.

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В свою очередь, Россия в четверг атаковала Украину, запустив по ее территории ракету, которая по сообщениям СМИ представляла собой МБР (Межконтинентальную баллистическую ракету). По мнению аналитиков, таким образом Путин пытается повысить ставки, в частности перед Западом.

"Что касается нефти, риск заключается в том, что Украина нацелится на российскую энергетическую инфраструктуру, тогда как другой риск заключается в неопределенности относительно того, как Россия отреагирует на эти атаки", - говорят в своем заявлении аналитики финансовой группы ING.

Рынок нефти - последние новости

Китайцы начали закупать африканскую нефть вместо российской - по крайней мере, это касается некоторых частных китайских нефтепереработчиков. Ранее они отдавали предпочтение сырью из России и Ирана - в частности, из-за благоприятной цены.

Переориентация на африканскую нефть может быть связана с неопределенностью относительно санкционной политики будущей администрации США. Стоит также добавить, что ранее Дональд Трамп дал понять, что он будет более активно давить на экономику Китая.

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