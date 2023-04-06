Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 45 центов.

В четверг, 6 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 41 цент, или на 0,5%, до 84,58 доллара за баррель к 06:16 по Гринвичу.

Как собщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 45 центов, или на 0,6%, до 80,16 доллара за баррель.

Как говорится в материале, нефть падает в цене, поскольку слабые экономические данные США вызвали беспокойство относительно потенциальной глобальной рецессии и сокращения спроса.

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Ситуация с нефтью

2 апреля 2023 года организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти. Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

Нефть Brent и WTI выросла почти на 6%, продолжая трехнедельный рост после того, как члены ОПЕК+ пообещали добровольное сокращение добычи.

3 апреля 2023 года впервые за год цена на нефть показала максимальный суточный рост. West Texas Intermediate сразу взлетела на 8%, что стало самым большим суточным ростом за последний год. Котировки ненадолго пересекли отметку в 81 долл за баррель, после чего опустились до 79,15 долл.

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