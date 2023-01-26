Фьючерсы на нефть Brent выросли на 16 центов.

Цены на нефть в четверг, 26 января, остаются стабильными. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 31 цент или 0,4% до 80,46 доллара.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть Brent выросли на 16 центов, или 0,2%, до 86,28 долларов за баррель до 07:45 по Гринвичу.

Как говорится в материале, будущее эмбарго ЕС на российские продукты переработки нефти остается основным источником беспокойства для рынка.

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Цены на нефть незначительно изменились после того, как данные показали рост запасов нефти в США, который был меньше, чем ожидалось.

Запасы сырой нефти выросли на 533 тыс баррелей до 448,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 20 января, что существенно меньше прогнозов роста на 1 млн баррелей, хотя, согласно EIA, запасы сырой нефти достигли наивысшего уровня с июня 2021 года.

Как говорится в материале, рост запасов ограничил рост цен, поскольку он отражал снижение спроса на топливо в дополнение к более широким опасениям по замедлению мировой экономики.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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