Саудовская Аравия и ВСА все еще спорят из-за планов ОПЕК+ по сокращению добычи.

Цены на нефть стали расти после снижения в течении нескольких дней. Этому способствовало ослабление доллара США.

Об этом сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3%, до 94,86 долларов за баррель, а фьючерсы на WTI выросли на 0,35% до 89,42 долларов за баррель. Отмечается, что оба контракта за неделю снизились примерно на 3%.

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"Ослабление доллара США и сильное восстановление рискованных активов привели к росту цен на нефть", - заявила аналитик CMC Markets Тина Тенг.

Она отметила, что слабый доллар обычно делает товары такие как нефть, более дешевыми для пользователей других валют.

Сокращение добычи ОПЕК+ сможет поддерживать цены на нефть вместе с возможным восстановлением спроса в Китае на фоне ожидаемых ослаблений COVID-ограничения.

В то же время Саудовская аравия и США спорили относительно снижения добычи. Вашингтон просил отложить это решение, чтобы не нанести ущерб экономике, но в Эр-Рияд отверглаи критики как "не основанную на фактах".

Эмбарго на российскую нефть - что известно

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.В организацию входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

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