Промышленная активность в Китае продемонстрировала лучшие показатели за последние месяцы.

Цены на нефть выросли в понедельник, 2 декабря, благодаря росту промышленной активности в Китае, а также усилению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 57 центов, или 0,79%, до 72,41 доллара за баррель. В то же время, цены на американскую (WTI) West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 58 центов, или 0,85%, до 68,58 доллара за баррель.

Эксперты акцентируют внимание на определенном успехе стимулирующих мер Пекина, которые привели к расширению производственной деятельности в Китае. Последняя является одним из крупнейших в мире импортеров нефти.

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Другим фактором роста цен стало опасение относительно новой эскалации войны между Израилем и Ливаном. Напомним, в недавнем заявлении министерства здравоохранения Ливана сообщалось, что несколько человек получили ранения из-за израильских ударов на юге страны.

В дополнение к этому Ближний Восток ощущает последствия новой эскалации войны в Сирии. Ранее сообщалось, что повстанцами удалось захватить центр Алеппо - одного из крупнейших городов страны.

Рынок нефти - последние новости

Напомним, во второй половине ноября цены на "черное золото" существенно выросли, поскольку Россия и Украина обстреляли друг друга ракетами большой дальности.

А недавно стало известно, что в Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Представители трубопроводного оператора PERN сообщили, что почти сразу прекратили перекачку нефти по поврежденной нитке на заводы, которые находятся в Германии. Поставки по второй нитке продолжаются.

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