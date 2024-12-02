По нему нефть попадает на НПЗ в Германии.

В воскресенье, 1 декабря, в Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Это произошло недалеко от города Пневы, что на западе страны.

Трубопроводный оператор PERN сообщил, что сразу прекратил перекачку нефти по поврежденной нитке на заводы в Германии. Поставки по второй нитке продолжаются, ее технические возможности полностью покрывают объемные потребности клиентов.

Работники аварийных служб компании и Государственной пожарной службы оградили поврежденный участок и немедленно начали ремонтные работы. Место утечки обнаружили в водопропускной трубе под национальной дорогой 92:

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"Работы не повлияют на текущие поставки нефти и работу национальной дороги. Риск для местных жителей отсутствует. Причины инцидента пока не известны и будут расследоваться внутренней комиссией, которая работает в PERN".

Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод длиной более пяти тысяч километров построили для транспортировки российской нефти в страны Центральной и Западной Европы.

Он проходит через Беларусь в Польшу, Германию, Украину, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву и Латвию.

Напомним, летом Венгрия и Словакия заявили, что прекратили получать нефть от "Лукойла" из-за украинского запрета на транзит его ресурсов по своей территории.

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