По украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

Президент Владимир Зеленский допустил повышение тарифов на природный газ для украинцев после запуска российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом он рассказал в интервью журналистам изданий из стран "Нормандской четверки" и США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета", цитирует ОП.

Он уточнил, что цены могут вырасти, потому что по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

При этом глава государства не исключает, что транспортировка газа через "СП-2" может произойти не сразу. Это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

Читайте также"Газпром" обещает уже в этом году поставят газ по "Северному потоку-2""Но это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока – 2" остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", – отметил Зеленский.

Он отметил, что тема "Северного потока – 2" – среди приоритетных в повестке дня его встречи с Байденом в Вашингтоне.

"Северный поток – 2" – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", - пояснил Зеленский.

По его словам, Украина технически не смогла бы транспортировать "зеленый" водород, но стоит еще в самом начале.

"Северный поток-2": что известно

21 июля США и Германия достигли договоренностей по "Северному потоку-2". Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская