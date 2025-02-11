По его словам, в Европе уже наблюдается дефицит газа, и дешеветь он не будет.

Украинская промышленность рискует столкнуться с дефицитом газа. Тем временем его стоимость в Европе растет и уже достигла 600 долларов, что, в частности, ставит под угрозу энергетическую стабильность Украины. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Мы сейчас видим ситуацию, когда у нас небольшое количество покупателей на природный газ, которые могут свободно купить этот газ. И ключевым сейчас покупателем является государственный "Нафтогаз", который покупает газ на бирже", - пояснил Петренко.

По его словам, в Европе уже наблюдается дефицит газа, и дешеветь он не будет.

Видео дня

"И я скажу откровенно как эксперт в этом вопросе пока мы не видим никаких предпосылок о том, что в Европе газ будет дешеветь. Есть определенный дефицит, Европа будет закупать газ как весной, так и летом, и свободного ресурса нет", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что Украина рискует потерять возможность выгодно купить газ.

"Если ничего геополитически не изменится, то стоимость газа в Европе в этом году будет достаточно высокой", - добавил Петренко.

По его словам, промышленность уже страдает из-за нестабильной ситуации на газовом рынке.

"Вопрос энергетической безопасности - это не только наличие газа для бытовых потребителей; это вопрос наличия проданного газа для коммерческих потребителей, потому что, если коммерческие потребители, как я отметил, газ будет дорогим, они будут вынуждены импортировать дорогой газ, соответственно, это повлияет на себестоимость их продукции, их конкурентоспособность и также на стоимость продукции для украинского населения - это все абсолютно взаимосвязанные вещи", - предупредил председатель Ассоциации газодобытчиков.

Петренко также отметил, что добывать газ становится все сложнее, ведь доступные залежи исчерпываются, а война затрудняет инвестиции в бурение новых скважин.

В то же время "Нафтогаз", который остается единственным гарантом закупок, до сих пор не сформировал понятных долгосрочных условий для добытчиков.

"Этот механизм должен быть продлен, модифицирован и улучшен. Это, опять же, вопрос обсуждения и дискуссии, но, по нашему убеждению, все же "Нафтогаз" должен продолжать выкуп украинского газа и делать более долгосрочные, понятные правила выкупа, чтобы компании понимали, по каким индикативам, как будет продажа украинского газа", - подчеркнул Петренко.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что добыча газа в Украине остается недостаточной для покрытия потребностей экономики и промышленности. Государственные компании не могут обеспечить необходимые объемы.