По мнению аналитиков, новые санкции против Ирана затрагивают лишь часть экспорта нефти страны и вряд ли повлияют на глобальные рынки.

Несмотря на санкционную политику по отношению к России и Ирану, Администрация президента США Джо Байдена хочет сохранить стабильные цены на газ перед выборами, поощряя поток нефти на мировые рынки, пишет The Wall Street Journal.

По словам проинформированных дипломатов, бывших правительственных чиновников и игроков энергетической отрасли, эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей нефти.

Отмечается, что, по мнению аналитиков, новые санкции против Ирана затрагивают лишь часть экспорта нефти страны и вряд ли повлияют на глобальные рынки.

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"Президент хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить американским потребителям максимально низкую цену на заправке, поскольку это влияет на повседневную жизнь американцев", - заявил высокопоставленный представитель Администрации США.

Указывается, что ежедневный экспорт из Ирана превысил 1,5 миллиона баррелей в день в этом году, начиная с февраля, что существенно больше, чем в начале президентства Байдена.

Кроме того, как пишет WSJ, когда 12 июня Министерство финансов США обрушило на Москву волну санкций из-за войны в Украине, оно нацелилось на банки, а нефтяную промышленность страны оставило практически нетронутой.

Сторонники этой политики в Администрации США говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но они "бросают песок в механизмы" экспортной нефти России и Ирана, а это означает, что они зарабатывают меньше с каждого барреля продаваемой нефти.

"Наши две цели - снижение затрат для американского народа и снижение прибылей Кремля - во многом совпадают друг с другом", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Указывается, что Национальный экономический совет во главе с Лаэлем Брейнардом и другие члены Администрации США обеспокоены тем, что более широкие меры приведут к логистическим проблемам на нефтяном рынке и повысят инфляцию.

"Ничто не пугает американского президента больше, чем скачок цен на бензин… Они пойдут на все, чтобы предотвратить это, особенно в год выборов", - заявил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group и бывший политический чиновник Белого дома при Джордже Буше-младшем Боб МакНелли.

Цены на нефть - актуальное

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent 26 июня выросли на 41 цент, или 0,48%, до 85,42 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 46 центов, или на 0,57%, до 81,29 долларов за баррель.

"Похоже, что рынок пока что отвергает опасения относительно спроса, ожидая сокращения запасов в пиковый сезон спроса в третьем квартале", - заявил руководитель группы по работе с энергетическим сектором в DBS Bank.

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