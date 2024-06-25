Компании, которые будут участвовать в тендерах на получение контрактов для работы в Украине, должны будут разработать надежные планы снижения рисков для своих сотрудников.

Администрация президента США Джо Байдена приближается к снятию фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные Штатами системы вооружений.

Об этом пишет CNN со ссылкой на четырех американских чиновников. Это изменение будет означать еще один значительный сдвиг в политике администрации Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы предоставить украинским военным преимущество в противостоянии с Россией.

По словам чиновников, соответствующая политика все еще находится на стадии разработки и еще не получила окончательного одобрения президента Байдена.

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"Мы не приняли никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным. Президент абсолютно уверен, что он не будет отправлять американские войска в Украину", – сказал один из чиновников администрации.

По словам официальных лиц, после одобрения изменения, вероятно, вступят в силу в этом году и позволят Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине впервые с момента вторжения России в 2022 году. Чиновники заявили, что надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружений, используемых украинскими военными.

CNN отмечает, что в течение последних двух лет Байден настаивал на том, чтобы все американцы, а особенно американские войска, держались подальше от линии фронта в Украине. Государственный департамент прямо предостерег американцев от поездок в Украину с 2022 года.

Как следствие, предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения в боях, приходится вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, а этот процесс занимает много времени.

"Американские военные также могут помочь украинцам с более рутинным техническим обслуживанием и логистикой, но только на расстоянии с помощью видеочата или защищенного телефона – механизм, который имеет определенные ограничения, поскольку американские военнослужащие и подрядчики не могут непосредственно работать с системами", – говорится в материале.

Представители администрации начали серьезно пересматривать эти ограничения в течение последних нескольких месяцев, поскольку Россия продолжала одерживать победы на поле боя, а одобрение финансирования для Украины застопорилось в Конгрессе. Разрешение опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, сохранить присутствие в Украине означает, что они смогут гораздо быстрее помочь отремонтировать поврежденное дорогостоящее оборудование. Одной из передовых систем, которая, по словам чиновников, вероятно, потребует регулярного технического обслуживания, являются истребители F-16, которые Украина должна получить позже в этом году.

По словам одного из чиновников, компании, которые будут участвовать в тендерах на получение контрактов, должны будут разработать надежные планы снижения рисков для своих сотрудников.

Нынешние и бывшие чиновники, знакомые с дискуссиями о развертывании подрядчиков в Украине, подчеркивают, что это не приведет к такому подавляющему присутствию американских подрядчиков в Украине, как это было в Ираке и Афганистане. Зато, вероятно, в Украине одновременно будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен подрядчиков.

"Это было бы гораздо более целенаправленным и продуманным усилием по поддержке Украины внутри страны", – сказал отставной армейский офицер Алекс Виндман, который работал директором по европейским делам в Совете национальной безопасности бывшего президента Дональда Трампа.

Виндман настаивал на отмене ограничений в течение почти двух лет и сказал, что администрация работает над планом смягчения ограничений с начала этого года.

"Украина – наш союзник. США имеют острые, критические интересы национальной безопасности в поддержке Украины, и существует много мер для уменьшения рисков", – подчеркивал он.

Помощь Украине в войне: другие новости

Испания готовится поставлять ВСУ боевые машины пехоты (БМП) ASCOD, которые будут производиться на мощностях компании General Dynamics European Land Systems (GDELS). Вопрос относительно этого решают испанские власти. Известно, что предложение по производству 50 БМП ASCOD в год подала правительству Испании сама компания.

Кроме того, Украина получила первую партию снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы. Когда именно были переданы эти боеприпасы, не разглашается.

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