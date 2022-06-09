Куюн отметил улучшение ситуации с поставками топлива из Европы.

Спрогнозировать, какими будут цены на бензин до конца лета невозможно, однако резкого их повышения не будет.

Такой прогноз озвучил "Фактам" топливный эксперт, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"С большой уверенностью могу сказать, что пока не вижу предпосылок для подорожания. Есть у нас, так сказать, запас прочности для того, чтобы амортизировать возможное дальнейшее подорожание горючего. Если будут какие-то критические сценарии - сейчас раздаются прогнозы $140-150 за баррель - в таком случае нужно будет смотреть: может, тогда что-то и произойдет. Но пока у нас есть $120-125 за баррель, таких предпосылок (для подорожания бензина, - ред.) нет, - подчеркнул Куюн.

Ключевой сложностью и риском для Украины эксперт называет рост потребления нефтепродуктов в Европе. В связи с этим закупать их там Украине будет сложнее, считает он.

"Соответственно, усложняется задача поиска этих объемов для нас. Потому что у нас тоже потребление растет. Мы видим, что потихоньку работает экономика. В аграрном секторе довольно неплохо прошла посевная, и нужно будет убирать этот урожай. А это значит, что будет нагрузка на транспорт. И будет высокий спрос. Многие возвращаются сейчас, это тоже влияет на транспортную инфраструктуру. Поэтому спрос будет расти, а искать горючее будет еще сложнее. Я думаю, что будет сохраняться такая напряженная ситуация с горючим, - говорит эксперт.

По оценкам Куюна, в целом ситуация с поставками горючего в Украине улучшилась, однако в свободной продаже его все равно недостаточно. Он подчеркнул, что сейчас топлива хватает для критической инфраструктуры и промышленности, но не для частных потребителей.

- Есть очереди (на АЗС, - ред.), хотя они и не такие большие, как были в мае. Из позитивных новостей - то, что мы вышли на поставку объемов, достаточных для критической инфраструктуры, для промышленности. Это самое важное на сегодняшний день. Соответственно, все, что будет сверху, будет уже поступать на рынок частных потребителей. Именно в этом сегменте потребления мы пока видим недостаточно объемов поставок. Надеюсь, сможем в течение месяца-двух улучшить ситуацию, если не будет никаких "сюрпризов" и форс-мажоров, - резюмировал Куюн.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить этот вопрос 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.