Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 16:25 по Киеву превышала 94 доллара за баррель.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти. Так цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures 27 сентября по состоянию на 8:16 по Киеву составляла $94,91 за баррель, что на $0,95 (1,01%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщает Enkorr, котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,96 (1,06%) и составили $91,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они выросли на $0,71 (0,8%) – до $90,39 за баррель.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 16:25 по Киеву составляла 94,03 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 27 сентября по состоянию на 16:26 по Киеву составляла $92,41 за баррель.

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По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 1,59 млн баррелей. На неделю раньше резервы упали на 5,25 млн баррелей.

Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти на 320 тыс. баррелей, бензина – на 120 тыс. баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей.

Что происходит с ценами на нефть

15 сентября 2023 г. цена нефти Brent превысила $94 за баррель. Нефть пересекла отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

21 сентября 2023 года в РФ ввели временное ограничения на экспорт бензина и дизеля. Агрессор рассчитывает, что ограничения помогут насытить рынок горючего.

По состоянию на 25 сентября 2023 года дефицит поставок изменил цены на нефть. Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10: 13 по Киеву составляла 92,34 доллара за баррель.

Reuters писал, что цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сосредоточились на более жестких перспективах поставок после того, как Москва ввела временный запрет на экспорт горючего, сохраняя при этом осторожность в отношении дальнейшего повышения ставок, которое может ослабить спрос.

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