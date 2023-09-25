Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:13 по Киеву составляла 92,34 доллара за баррель.

В понедельник, 25 сентября, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 69 центов, или 0,7%, до $93,96 за баррель к 06:46 по Гринвичу после снижения на 3 цента в пятницу, 22 сентября.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate продолжили рост вторую сессию подряд, торгуясь на уровне $90,57 за баррель, поднявшись на 54 цента, или 0,6%.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:13 по Киеву составляла 92,34 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 25 сентября по состоянию на 10:14 по Киеву составляла $90,48 за баррель.

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Как говорится в материале Reuters, цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сосредоточились на более жестких перспективах поставок после того, как Москва ввела временный запрет на экспорт топлива, сохраняя при этом осторожность в отношении дальнейшего повышения ставок, которое может ослабить спрос.

"Цены на сырую нефть начали неделю с подъема, поскольку рынок продолжает переваривать временный запрет России на экспорт дизельного топлива и бензина, превращаясь в и без того напряженный рынок, компенсируемый ястребиным сообщением ФРС о том, что ставки останутся высокими еще дольше", — заявил аналитик рынков Тони Сикамор.

"Новости о запрете на экспорт топлива из России, похоже, на данный момент учтены в цене, но скрытая проблема нехватки мировых поставок нефти укоренилась глубоко, при этом особое внимание уделяется нехватке дизельного топлива и опасениям по поводу непредвиденных перебоев в поставках СПГ, которые, вероятно, сохранятся, особенно на европейских рынках", — сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Что происходит на рынке нефть

19 сентября 2023 года цена нефти Brent превысила $94 за баррель. Нефть перешагнула отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

21 сентября 2023 года в РФ ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. Агрессор рассчитывает, что ограничения помогут насытить рынок топлива.

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