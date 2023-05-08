Как прогнозируют некоторые эксперты, цены на газ могут упасть до 10 евро за мегаватт-час, что более чем на 70% ниже нынешнего уровня.

Закупки природного газа, необходимого для пополнения хранилищ в Европе, проходят медленнее, чем обычно в это время года, несмотря на недавнее снижение цен, при этом некоторые покупатели делают ставку на дальнейшее падение, сообщает агентство Bloomberg.

"Цены на базовые фьючерсы в Европе упали до рекордных уровней, наблюдавшихся прошлым летом, но этого было недостаточно, чтобы стимулировать закупки газа, хотя объемы его потребления медленно восстанавливается после кризисных минимумов. Уверенность в том, что цены продолжат снижаться, заставляет многих покупателей ждать пополнения запасов в преддверии следующей зимы", - пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, сокращение потребления топлива означает, что глобальных запасов на данный момент достаточно для покрытия спроса в Европе, даже при сокращении поставок газа из РФ. Но производители и трейдеры предупреждают, что кризис еще не закончился, и отсроченное и медленное восстановление объемов потребления газа может нарушить хрупкий рыночный баланс.

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Как заявил директор по продажам швейцарской энергетической компании MET Holding AG Клаус Райниш, есть некоторые ожидания, что цены могут упасть до 10 евро за мегаватт-час, что более чем на 70% ниже нынешнего уровня, но даже если это произойдет, низкие цены не продержатся долго.

Вместе с тем, по словам Райниша, сильная зависимость от поставок сжиженного природного газа, который заменил российское трубопроводное топливо, делает Европу чрезвычайно уязвимой из-за колебаний цен на рынке и резкой волатильности цен.

"Рынок газа по-прежнему не стабилен. Быстрый рост объемов потребления газа в промышленности в сочетании с оживлением спроса в Азии оставляет риски. Аналитики - от Goldman Sachs Group Inc. до Boston Group Consulting - видят возможность падения цены выше 100 евро", - отмечает Bloomberg.

Вице-президент крупнейшего европейского поставщика газа Equinor ASA Хельге Хаугане отметил, что из-за ожидания дальнейшего падения цен темпы заполнения хранилищ газа в некоторых европейских странах снизятся. По его словам, хранилища уже заполнены больше, чем обычно, и дефицита газа предстоящей зимой не должно быть.

Ситуация с газом в Европе

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2002 году в ЕС заявили о намерении избавиться от зависимости от российского газа.

По данным президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на начало 2022 года в странах Евросоюза около 24% от всего энергетического баланса составлял газ. ЕС импортировал 90% газа, и 40% объемов этого импорта был российский газ.

В июне в ЕС был разработан план замещения российского газа американским или катарским сжиженным газом, а также с помощью развития альтернативных источников энергетики.

Весь 2022 год РФ вела "газовый шантаж" Евросоюза, под разными предлогами приостанавливала поставки топлива и распространяла наративы о том, что граждане европейских стран из-за нехватки газа замерзнут. В частности, по состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" почти в два раза сократил экспорт газа в страны ЕС.

Вместе с тем Европа благополучно прошла осенне-зимний отопительный сезон.

6 мая цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 года - 35,2 евро за мегаватт-час. Эта цена почти в 10 раз ниже пиковых значений, достигнутых летом 2022 года. Тогда Россия резко сократила поставки газа в ЕС, из-за чего бенчмарк TTF торговался на уровне 340 евро за мегават-час.

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