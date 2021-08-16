Относительно августа цена выросла на 57%.

Средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

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Цена газа указана за сделки по предоплате с учетом НДС.

Относительно августа, когда стоимость голубого топлива по предоплате составила 11,67 грн за куб. м, цена выросла на 57,2%.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Запасы газа в хранилищах: что необходимо знать

28 октября 2020 года компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа. По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 млрд кубометров.

В середине июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 16 миллиардов кубометров - это гарантировало стабильное прохождение отопительного периода.

По состоянию на 15 августа 2021 года украинские газовые хранилища были заполнены на 57%.

Цены на газ в Европе:

В начале июля цена на газ в Европе достигла очередного максимума – $555 за тысячу кубометров.

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 августа 2021 года на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м.

Почему растет цена:

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

16 августа 2021 года стало известно о том, что "Газпром" купил лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь.

Автор: Анна Бредихина