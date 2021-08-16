"Газпром" купил лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь.

Российский "Газпром" отказывается от наращивания транзита газа по украинской ГТС.

Об этом, как сообщает UBR.ua, свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform.

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"Газпром" купил лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь.

В результате цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров.

На торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Цены на газ в Европе:

В начале июля цена на газ в Европе достигла очередного максимума – $555 за тысячу кубометров.

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

6 августа 2021 года на хабе TTF в Нидерландах цена газа с поставкой 6 августа достигла $520 за 1000 куб. м.

Почему растет цена:

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

Автор: Елена Коваленко