Расчеты на балансирующем рынке электроэнергии происходят за ноябрь 2022 года, задержка от нормального графика платежей больше года.

Более 50% потребителей на балансирующем рынке электроэнергии являются неплательщиками, поэтому задержки с расчетами на нем составляют уже больше года.

Об этом во время обсуждения на Energy Club заявил начальник Департамента администратора расчетов НЭК "Укрэнерго" Александр Волков.

Он пояснил, что с начала работы нового рынка электроэнергии в 2019-м году, то есть, за последние четыре года на рынке, особенно, балансирующем, сложился определенный дисбаланс.

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"Есть обязательства как перед Укрэнерго рассчитываться за закупленную нами балансирующую энергию, так и обязательства участников этого рынка рассчитываться с нами за проданную компанией балансирующую энергию... Но мы имеем ситуацию, что у нас есть группа потребителей, и они составляют в этих расчетах даже более 50%, которые не рассчитывается вовремя за предоставленную Укрэнерго балансирующую электроэнергию", - рассказал Волков.

Из-за этого, по его словам, складывается сложная ситуация, когда собранных компанией средств не хватает для того, чтобы, в свою очередь, Укрэнерго могло в полной мере рассчитываться с генерирующими компаниями.

"У нас в данный момент задержка с расчетами от нормального графика составляет более года. Мы сейчас рассчитываемся на рынке за ноябрь 2022-го года и надеемся в ближайшее время перейти к расчетам за декабрь 2022-го.

Накануне председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что в ближайшее время компания будет отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.

Ранее в Укргидроэнерго заявляли, что вопрос долгов на балансирующем рынке критический и его нужно немедленно решать. Долг Укрэнерго перед их компанией за балансирующую электроэнергию в прошлом году вырос вдвое – с 4 до 8 млрд грн.