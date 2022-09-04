Должна быть установлена предельная цена на энергоносители, но это решение следует принять на уровне всей Европы, считает глава бельгийского правительства.

Бельгию может ждать 5-10 "тяжелых зим" из-за отказа от ископаемого топлива, но это также может дать скачок вперед на 20 лет.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет Nieuwsblad.

"Нас ждет пять-десять тяжелых зим, но мы также можем сделать 20-летний скачок вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все сложности", - отметил Де Кроо. Видео дня

Он считает, что должна быть установлена предельная цена на энергоносители, но это решение следует принять на уровне всей Европы. Также должны быть приняты временные меры как для граждан, так и для предпринимателей, которые позволят уменьшить для них давление от высоких цен на энергоносители.

"Мы не можем допустить, чтобы компании обанкротились из-за неоплаченных счетов", - подчеркнул премьер.

Также Де Кроо рассказал, что руководители двух крупных банков предложили возможность снизить выплаты по ипотеке в течение зимних месяцев, чтобы люди имели возможность оплачивать счета за электроэнергию.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести ограничение цен на российский газ.

Между тем, Евросоюз будет продолжать сокращать закупку голубого топлива у России. Если к началу полномасштабной войны РФ против Украины доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%.

Согласно планам Европейского Союза, запасы газа в хранилищах должны были достигнуть отметки в 80% запасов к 1 ноября, но сделали это раньше. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 августа сообщила, что европейские газовые хранилища заполнили на 80% с опережением графика.

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