Евросоюз планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.

Европейский союз смог заполнить свои газовые хранилища в преддверии отопительного сезона на два месяца раньше намеченного.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии", - подчеркнула фор дер Ляєн.

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Как известно, Европейский союз планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.

Как ранее сообщал УНИАН, Евросоюз будет продолжать сокращать закупку голубого топлива у России. Если к началу полномасштабной войны РФ против Украины доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40 процентов, то сейчас она опустилась до 20 процентов.

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