Минск попал в ловушку, которую сам поставил.

Беларусь задерживает платежи России за газ из-за искусственного роста курса российского рубля. Для Минска цена выходит слишком высокой.

Об этом пишет издание Наша ніва.

По контракту с "Газпромом" Беларусь должна была платить за газ из расчета $128 за тысячу кубометров, что является очень выгодной ценой.

Однако, отмечают журналисты, Минск попал в ловушку, которую сам поставил.

"В политических целях белорусская администрация долгое время добивалась перехода на платежи за энергоносители в российских рублях. После начала войны решение о переходе на оплату в рублях было принято. Но не только для Беларуси, Москва потребовала того же от газовых компаний Евросоюза. При этом Россия искусственно подняла курс российского рубля как к доллару, так и к евро и белорусскому рублю", - объясняет издание.

Сейчас российский рубль стоит 56 рублей за доллар, рыночный курс составлял бы, возможно от 80 до 120. Комфортный для Беларуси — 75—80, каким он был до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика Газпрома", — рассказал журналистам осведомленный собеседник на условиях анонимности.

В настоящее время Минск не платит - выжидает, пока рубль ослабеет, или пока не удастся изменить формулу цены в сделке.

"Пока торгуются", — сообщил "Нашай Ніве" источник.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз разработал план замещения газа из России.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 миллиардов кубометров в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 миллиардов кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа (СПГ) из США или Катара, 10 миллиардов кубометров - имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 миллиардов кубометров будет произведено за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей.

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