25 ноября общественный активист, представитель "Министерства энергетиков и газированных напитков" Марк Савчук опубликовал на своей странице в Фейсбук информацию о том, "как Витренко помог заработать Фирташу почти $100 млн" в октябре этого года.

В своем посте автор демонстрирует недостаточную погруженность в тонкости работы Нафтогаза, Оператора ГТС, балансирующей группы и рынка газа в целом. Но это не помешало ему сделать поверхностные и ошибочные выводы. Непонимание автором специфики работы украинского газового рынка вполне понятно – он ведь "общественный активист" и разбираться в нормативных документах, регламентирующих работу рынка газа ему совсем ни к чему. Удивительно другое – "игроки рынка", предоставившие активисту "отчетность фактической отгрузки газа в пользу группы РГК за октябрь", которую "в открытом виде нигде не выкладывают", уж точно в этих тонкостях разбираются.

Механизм балансирующей группы – совсем не нововведение на рынке газа и регламент его работы существует с апреля 2019 года. Он предполагает объединение поставщиков природного газа в группу с целью уменьшения затрат поставщиков на оплату балансирующих действий Оператора ГТС. В рамках группы один из поставщиков назначается ответственной стороной за балансировку.

Механизм балансирующей группы – совсем не нововведение на рынке газа и регламент его работы существует с апреля 2019 года

Но вот использовать на практике этот механизм никто ранее - до Юрия Витренко - не додумался.

Какие именно события сподвигли главу "Нафтогаза" к столь креативным решениям неизвестно – то ли рост цен на газ на европейских биржах, то ли назначение его главой "Нафтогаза". Но в результате мы получили то же самое ПСО, которое было отменено с 1 августа 2020 года, только под вывеской "балансирующая группа". И всё было бы ничего, если бы не маленький нюанс – зарабатывает на этой балансирующей группе не Фирташ с Ахметовым, а сам "Нафтогаз". И неплохо зарабатывает.

Вернёмся к балансирующей группе. В нашем случае балансирующая группа создана в рамках поставки газа для потребностей населения, т. е. в группу вошли только те поставщики, которые имеют в своем портфеле бытовых клиентов и только на обьём поставки для этих клиентов. Стороной, ответственной за балансировку, является ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Всем поставщикам, вошедшим в балансирующую группу, "Нафтогаз" отпускает ресурс по льготной цене 7,42 грн за куб и контролирует, чтобы газ шел исключительно по назначению, то есть только для потребностей бытовых потребителей.

Важная особенность механизма заключается в том, что если клиенты из портфеля поставщика потребили больше газа, чем заложено в контракте между поставщиком и "Нафтогазом", то поставщик в конце месяца получает негативный небаланс. Т.е. он по рыночной цене должен оплатить за образовавшийся негативный небаланс стороне, ответственной за балансировку (ГК "Нафтогаз Трейдинг"), которая в свою очередь докупает недостающий в рынке объем газа у Оператора ГТС.

Важная особенность механизма заключается в том, что если клиенты из портфеля поставщика потребили больше газа, чем заложено в контракте между поставщиком и "Нафтогазом", то поставщик в конце месяца получает негативный небаланс.

А если клиенты поставщика потребили меньше газа, чем было предусмотрено контрактом, то поставщик получает позитивный небаланс – излишек газа у него выкупает "Нафтогаз" по той же цене 7,42 грн за куб, а у "Нафтогаза" этот ресурс выкупает Оператор ГТС уже по коммерческой цене (на данный момент 32-35 грн за куб). Поставщик в этом случае рассчитывается только за тот объем ресурса, который фактически потребили его клиенты.

Поставщики, входящие в балансирующую группу, не имеют места для маневров с балансировкой. Они либо выходят "в ноль", если зафиксированный в контракте объем соответствовал фактическому объему потребления или превысил его, либо получают убыток от негативных небалансов.

Поставщики, входящие в балансирующую группу, не имеют места для маневров с балансировкой

Таким образом, члены балансирующей группы финансово не заинтересованы в значительных завышениях объемов потребления населением. Они рассчитывают договорные объемы наперед, используя данные Гидрометцентра и статистику предыдущих периодов, с учётом прогнозов потребления, полученных от Оператора ГТС.

Логично предположить, что поставщики стремятся планировать объемы с учетом небольшого запаса, дабы не уйти "в минус" при резком росте потребления из-за скачков температуры в осенне-зимний период.

"Нафтогаз" перед началом отопительного сезона оказался в сложной ситуации в плане получения коммерческой выгоды. Компания взяла на себя обязательства поставлять газ по льготной цене населению, производителям тепловой энергии, бюджетным и религиозным организациям, а также ТЭЦ для замещения недостающего в этом сезоне угля при производстве электроэнергии.

"Нафтогаз" перед началом отопительного сезона оказался в сложной ситуации в плане получения коммерческой выгоды

При этом нарастить добычу газа за последние 5 лет руководство "Нафтогаза" так и не смогло, поэтому весь газ, добытый "Укргаздобычей", сегодня фактически уходит на выполнение этих обязательств (а возможно НАКу еще и докупать его придется, если зима будет холодной).

И на чем же в этих условиях "Нафтогазу" зарабатывать? На помощь ему тут приходит Оператор ГТС. ГК "Нафтогаз Трейдинг" кроме того, что продаёт газ поставщикам населению по льготной цене 7,42 грн за куб, выкупает позитивные небалансы в рамках балансирующей группы по этой же цене, а потом продаёт позитивные небалансы группы Оператору ГТС уже по коммерческой цене, ещё и предоставляет услугу балансировки Оператору ГТС, выкупая у него проданный ему же газ и закачивая его в хранилища уже как газ по коммерческой цене.

То есть путём несложных манипуляций с цифрами, газ, добытый "Укргаздобычей" и полученный "Нафтогазом" для реализации по социальной цене, переводится в разряд газа коммерческого. Таким образом, НАК получает возможность весь неиспользованный бытовыми потребителями газ (позитивный небаланс) перевести в свой коммерческий портфель и реализовать с хорошей маржей. Соответственно и прибыль будет получать "Нафтогаз", а не Фирташ или Ахметов.

Но, самое интересное не это. Самое интересное начнётся тогда, когда все объёмы дешёвого газа закончатся и для льготных категорий потребителей (население, ТКЕ, бюджет) начнётся продажа уже коммерческого газа, который "Нафтогаз" будет "вынужден" продавать "в убыток", а взамен потребует компенсации из госбюджета.

Ждать развязки осталось недолго – всего пару месяцев.

Дмитрий Марунич, Сопредседатель Фонда энергетических стратегий