В КМИС считают, что такие оптимистические оценки респондентов могут быть следствием в целом оптимистического настроения украинцев.

70% респондентов утверждают, что их домохозяйства готовы к возможным проблемам с отоплением зимой.

Об этом свидетельствуют данные проведенного в течение 7-13 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС) собственного всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус".

Как отмечается в пресс-релизе, поскольку украинская власть длительный период предупреждает украинцев, что зима 2022-2023 может оказаться непростой, КМИС решил исследовать, насколько респонденты считают свои семьи готовыми к возможным проблемам с отоплением зимой.

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Так, по данным опроса, большинство респондентов – 70% – утверждают, что их домохозяйства скорее или полностью готовы к возможным проблемам с отоплением зимой.

При этом из них 24% считают себя полностью готовыми, а 47% считают себя "скорее готовы", но утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки". Не считают себя готовыми 24% украинцев, из которых 12% – совсем не готовы.

По данным опроса, лучше готовыми к отопительному сезону считают себя жители запада, не ВПО и более состоятельные респонденты.

В КМИС отмечают, что в региональном измерении доля "полностью готовых" снижается с 30% на западе до 12% на востоке (хотя даже на востоке 59% считают себя суммарно скорее или полностью готовыми). По типу населенного пункта доля снижается с 35% среди жителей сел до 17% среди жителей крупных городов. По уровню достатка семьи среди наиболее состоятельных респондентов 38% считают себя полностью готовыми", и этот показатель снижается до 15% среди наименее состоятельных украинцев. Среди ВПО 15% "полностью готовы" против 25% среди респондентов, которые не являются ВПО.

Представитель КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отмечает, что речь идет о субъективной самооценке респондентов, что может существенно отличаться от объективной ситуации.

"Достаточно оптимистичные оценки респондентов относительно собственной готовности к возможным проблемам могут быть следствием в целом оптимистического настроения украинцев (как было показано в недавнем опросе КМИС, несмотря на войну почти 90% украинцев оптимистично смотрят на будущее Украины). С точки зрения войны достаточно оптимистичные ожидания относительно зимы являются важным показателем, поскольку снижаются возможность использования этого фактора как рычага влияния агрессора на Украину. Будем надеяться, что Центральная и местная власть готовы к различным сценариям развития ситуации", - заявил он.

Справка. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Опрошено 1025 респондентов.

Опрос проводился с взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на тот момент проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

Отопительный сезон 2022-2023: чего ждать

В Украине отопительный сезон этой зимой будет самым сложным в истории страны. Ожидается, что могут возникнуть проблемы из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Уголь и газ для отопления Украины хватает, также накапливают альтернативные виды отопления, такие как древесину. Для защиты электростанций приобретаются дополнительные генераторы.

Украинцам пообещали, что получатели субсидий на отопление в прошлом году получить их и в этом году. Тарифы на тепло до весны повышать не будут. Они составят 7,4 грн за кубометр до конца отопительного сезона.

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