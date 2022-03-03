Сейчас продолжаются работы по восстановлению питания всех домов в окрестных населенных пунктах.

Энергетики ДТЭК оперативно восстановили электроснабжение освобожденной от российских оккупантов Бучи и окрестных населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Ремонтным бригадам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось отремонтировать подстанцию "Гостомель", которая дает свет в дома Гостомеля и Бучи. Также восстановлено электроснабжение от подстанций Бишев и Гореничи. Свет вернули для 15 тысяч домохозяйств", - сообщили в компании.

Утром украинские военные подняли над городом желто-голубой флаг и дали разрешение аварийным бригадам энергетиков на восстановление электроснабжения.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению питания всех домов в окрестных населенных пунктах.

"Тридцать аварийных бригад ДТЭК Киевские региональные электросети непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области. Работники немедленно приступают на восстановление электросетей как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны на проведение работ на месте боевых действий", - пояснили в компании.