Мировые цены на нефть обвалились сразу на 8%

В начале торгов стоимость нефти на бирже обрушилась на 8%, опустившись ниже $26 за баррель, однако через несколько часов цены почти достигли показателей прошлых торгов.

Стоимость Brent, по данным на 00:18, достигла 25,25 доллара за баррель, снизившись на 7,78%. WTI на тот момент торговалась на уровне 21,55 доллара за баррель, упав в цене на 8,92%.

Читайте такжеСаудовская Аравия увеличит экспорт нефти уже в апреле

Об этом сообщает РБК.

"На лондонской бирже ICE, стоимость барреля Brent упала до $25,18 (снижение на 7,14%) на 00:26, а WTI - до 20,9 доллара (минус 8,27%). Через несколько часов нефтяные котировки продемонстрировали рост. К 04:19, по данным ICE, цена Brent увеличилась до 26,27 доллара, а WTI - до 22,81 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов. На минимуме к концу дня стоимость майских фьючерсов снизилась до $24,72, цена упала больше чем на 9% по сравнению с показателями на момент закрытия предыдущих торгов. Уже на следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%: Brent торговалась на уровне 26,42 доллара за баррель, тогда как WTI стоила 24,72 доллара.

Серьезный обвал нефтяных цен начался после развала сделки ОПЕК+, спровоцированного Россией. Саудовская Аравия тогда предложила дополнительно (на 1,5 миллиона баррелей в сутки) сократить добычу топлива из-за коронавируса. Россия отказалась сокращать нефтедобычу, и с 1 апреля соглашение перестанет действовать. На первых же торгах после развала ОПЕК+ нефть подешевела почти на 30%.

Представители энергетической сферы рассказали Bloomberg, что цена на топливо опустится до 20 долларов за баррель уже к середине апреля и продолжит падать. По оценкам аналитиков Citigroup, при худшем варианте развития событий нефть будет торговаться на уровне 5 долларов за баррель.