США могут ввести санкции против России для стабилизации цен на нефть — WSJ

Соединенные Штаты, пользуясь дипломатическим каналам на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планируют обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к прежнему уровню добычи нефти.

США планируют вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией. В частности ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть и рынка в целом.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на The Wall Street Journal.

В то же время там не указывают, против чего именно будут направлены санкции и шаг со стороны Кремля может их спровоцировать.

Также, по данным источников газеты, Соединенные Штаты, пользуясь дипломатическим каналам на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планируют обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к прежнему уровню добычи нефти.

Читайте такжеСаудовская Аравия увеличит экспорт нефти уже в апреле

16 марта стало известно, что Саудовская Аравия пытается вытеснить Россию с европейского рынка нефти, предлагая российским клиентам свою нефть по сниженным ценам. Саудовская Аравия и Россия объявили о планах нарастить объемы добычи и экспорта нефти при том, что спрос на нее падает.

9 марта, из-за отсутствия договоренности между ОПЕК и Россией, мировые цены на нефть упали на рекордные 30%.

18 марта мировые цены на нефть упали до 17-летнего минимума. Это произошло из-за пандемии коронавируса и нефтяной войны России и Саудовской Аравии.