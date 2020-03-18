Украина ввела спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

Специальная пошлина вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Предлагается введение специальной пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко перед принятием решения.

В начале марта экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН сообщил, что на импорт в Украину угля газовой марки, а также на электроэнергию из России будут введены специальные пошлины.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поставил перед тогдашним министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт в нашу страну электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.