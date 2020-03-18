цей матеріал доступний українською

Украина ввела спецпошлину на электроэнергию и уголь из России

13:17, 18 марта 2020
Энергетика
687 0
Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Читайте такжеВ Украине хотят поднять цены на свет для населения: в Кабмине рассказали подробности

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Предлагается введение специальной пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко перед принятием решения.

Иллюстрация REUTERS

В начале марта экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН сообщил, что на импорт в Украину угля газовой марки, а также на электроэнергию из России будут введены специальные пошлины.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский поставил перед тогдашним министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт в нашу страну электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter