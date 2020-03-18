Цена нефти впервые с 2003 года упала ниже $26

Стоимость барреля Brent упала более чем на 9,5%. В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 24 сентября 2003 года.

Мировые цены на нефть продолжают быстро падать. К вечеру 18 марта цена барреля нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $26. На минимуме стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в мае опустилась до отметки $25,98, что на $2,75 или 9,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеМир вошел в период дешевой нефти: что будет с ценами на украинских АЗС

В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 24 сентября 2003 года, пишет РБК.

Еще быстрее падают котировки нефти марки WTI. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля WTI упала почти до $23, что на 15% ниже уровня предыдущего закрытия.

Быстрое падение мировых цен на нефть началось после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья. 9 марта стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 16 марта цена впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30.

Таким образом, менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января было почти $72).

На фоне падения нефтяных котировок снижается курс российского рубля. 18 марта на Московской бирже стоимость доллара превысила 80 руб., а курс евро достиг отметки 87,66 руб.