"Никаких уведомлений не получали": в "Нафтогазе" отреагировали на расследование АМКУ

"Нафтогаз" ожидает более подробную информацию от регулятора по начатому производству, чтобы сформировать свою юридическую позицию.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пока не получила никаких официальных уведомлений от Антимонопольного комитета относительно начатого против компании расследования по подозрению в завышении цен на газ для населения начиная с 1 ноября 2018 года.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Facebook.

"По состоянию на сейчас компания не получала никаких официальных сообщений от АМКУ. Но, похоже, к нам есть претензии из-за нашей законопослушности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что цены на газ для населения в этот период определялись непосредственно Кабинетом министров Украины. В частности, цена и условия поставки газа для населения с 1 ноября 2018 установлены постановлением правительства №867 от 19 октября 2018 года.

Также сообщается, что правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных постановлением о спецобязательствах (ПСО). В этом Кабмин опирался на статью 11 Закона Украины "О рынке природного газа".

Сообщается, что "Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО, однако ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях.

"На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа - из числа как импортеров, так и частных добытчиков. То есть: мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не обязан на этих условиях покупать. И выбор есть", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" ожидает более подробную информацию от регулятора по начатому производству, чтобы сформировать свою юридическую позицию. Компания намерена всесторонне способствовать установлению истины.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины начал расследование против НАК "Нафтогаз Украины" за завышение цен на газ для населения начиная с 1 ноября 2018 года.

В комитете отметили, что "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей по цене, которая основывается на ценах на газ для промышленности, которые предложены также "Нафтогазом".

При этом, по имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сформировались бы в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG).