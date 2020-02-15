США планируют выделить 1 млрд долл. в поддержку энергонезависимости европейских стран, входящих в "Инициативы Триморья"

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, процветание и энергетическую независимость европейских «друзей».

США планируют выделить 1 млрд долларов на поддержку энергетической независимости европейских стран, входящих в «Инициативу Триморья».

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте конференции.

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Он сказал, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, процветание и энергетическую независимость европейских «друзей».

«Я хочу сказать, что в рамках международного сотрудничества и при поддержке Конгресса Соединенных Штатов мы намерены выделить до 1 миллиарда долларов центральноевропейским и восточноевропейским странам «Инициативы трех морей»», - заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что средства будут выделены с целью активизировать инвестирование частного и энергетического секторов «для защиты свободы и демократии в мире».

Как известно, США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей".

Справка УНИАН. Инициатива Триморья - неформальное объединение 12 государств ЕС, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.