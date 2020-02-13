«Энергоатом» в январе перевыполнил план по выработке электроэнергии на 1,6%

При этом задание по отпуску электроэнергии выполнено на 102,1%.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе 2020 года выработало 78,25 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового показателя на 1,266 млрд кВт-ч, или на 1,6%, говорится в отчете компании.

При этом отмечается, что за январь электростанциями компании отпущено 73,75 млрд кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 1,491 млрд кВт-ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 102,1%.

Коэффициент использования установленной мощности за первый месяц года составил 75,8%, что на 2,8% меньше, чем за январь 2019 года. За отчетный период доля «Энергоатома» в объеме производства электроэнергии в Украине составила 55,5%.

«За январь 2020 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 1375,6 млн грн, расчетов по страхованию – 236,7 млн грн», - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.