У Минфина хотели украсть газ на 250 миллионов гривень

Злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из замминистра финансов, чтобы завладеть 43,6 миллиона кубометров газа.

Злоумышленники пытались присвоить природный газ стоимостью почти 250 миллионов гривень, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы.

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Как сообщается на сайте Минфина, проведение сделки заблокировала Служба безопасности Украины при содействии руководства министерства.

По информации Минфина, злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов, чтобы провести операции на информационной платформе "Укртрансгаза" и завладеть 43,6 миллиона кубометров природного газа.

"Минфин благодарен СБУ за оперативность и совместные мероприятия, которые позволили предупредить завладение государственным имуществом. Сейчас мы предоставляем всю информацию для скорейшего проведения расследования, выявления виновных и привлечения их к ответственности", - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Также сообщается, что силовики начали уголовное производство и продолжают следственные действия.