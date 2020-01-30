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В СБУ назвали количество россиян, которых не пустили в Украину за прошлый год

18:42, 30 января 2020
Политика
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С 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина / фото УНИАН

Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook.

"675. Стольким гражданам Российской Федерации был запрещен въезд в Украину в 2019 году. В целом с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиян", - говорится в заметке.

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Как сообщал УНИАН, недавно херсонские пограничники запретили на три года въезд в Украину гражданке РФ, ранее незаконно посещала оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

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