Гончарук обещает украинцам сниженные суммы в платежках за тепло

По его словам, украинцы за январь и февраль должны получить сниженные суммы в платежках за тепло, так же как за декабрь.

За январь и февраль украинцы должны получить сниженные суммы в платежках за теплоснабжение, так же, как получили за декабрь, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«В январе и феврале люди должны также получить пониженную стоимость платежек, как и в декабре. Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается», – написал он.

По словам Гончарука, в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло, поскольку цена на газ сейчас ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне.

«Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило местным властям. Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования», - отметил Гончарук.

Премьер также призвал местные власти активно приобщиться к процессу снижения стоимости тепла в городах.

Как сообщал УНИАН, в январе Гончарук заявил, что теплопоставляющие предприятия осуществили перерасчет начислений потребителям за тепло и горячую воду в сторону снижения, до 30%, в 124 городах Украины.

24 декабря Кабмин предоставил возможность теплоснабжающим предприятиям снизить действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.