Сумма в платежке за тепло должна снизиться на 30% - Гончарук

По его словам, правительство дало местной власти механизм, которым нужно воспользоваться.

Решение Кабинета министров, которое предоставило возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ, позволяет уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. Так, с сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти», - написал он.

Премьер также отметил, что на Совете развития громад и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы те провели соответствующие перерасчеты.

«Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь вся ответственность - на власти на местах», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.